Минздрав Украины призвал медиков вносить данные о заболеваемости Covid-19 в электронную форму, которая стала доступна в конце января и должна ускорить сбор данных. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер во время брифинга 10 февраля.

"Мы отказались от бумажных форм, которые заполняли медицинские работники в случае подозрения на COVID-19, которые где-то там пылились и передавались несвоевременно, сейчас мы имеем техническую возможность в электронной форме сразу передавать эти данные. Это улучшает качество статистики, наблюдения и вообще с этой информацией можно дальше работать.

На самом деле, такая небольшая, но важная революция в этом направлении. Я знаю, что параллельно еще существуют эти бумажные формы. Но техническая возможность наступила с 25 января 2021 года. Поэтому, пожалуйста, вносите эти записи именно в электронной форме", - призвал Ярослав Кучер.

Также он уточнил, что приказ Минздрава от 30 ноября 2020 года №2764 предусматривает, что на период действия карантина и в течение 30 дней после его отмены вместо бумажных форм ведения учета больных Covid медицинские работники вносят "электронные медицинские записи в электронную систему здравоохранения" в случае наличии технической возможности. Оттуда данные должны автоматически передаваться в электронную интегрированную систему наблюдения за заболеваемостью.

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