Народные депутаты из фракции "Слуга народа", а также депутатских групп "За будущее" и "Доверие" зарегистрировали в парламенте законопроект №5042, который предлагает освободить от налогообложения выигрыши в лотерею, не превышающие 50 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Верховной Рады.

Согласно законопроекту, доход в виде призов и/или выигрышей, полученных за победу и/или участие в любительских спортивных соревнованиях, в том числе в бильярдном спорте, выигрышей (призов) в других розыгрышах подлежат налогообложению налоговым агентом во время их начисления.

В то же время документ предусматривает, что доход в виде отдельного выигрыша (приза) в азартных играх и/или лотереях, сумма которого не превышает 50 тысяч гривен, не подлежит налогообложению.

Если же сумма выигрыша (приза) превышает 50 тысяч гривен, налоговый агент облагает налогом всю его сумму, говорится в тексте инициативы.

На данный момент законопроект находится на рассмотрении в парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Ранее мы писали о том, что заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Максим Павлюк из фракции "Слуга народа" задекларировал 1,9 миллиона гривен как выигрыш в лотерею.

Также мы рассказывали, что крупную сумму от выигрыша в лото декларировал политик Олег Ляшко.