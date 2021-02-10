Во вторник, 9 февраля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Брюсселе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Глава правительства выложил в Facebook совместное фото, на котором Шмыгаль и Мишель оказались внешне очень похожими.

У украинского премьера и президента Европейского совета схожие черты лица, оба носят бороды одинаковой формы. Оба в очках.

Оба политика на фото - в деловых костюмах. Правда, Мишель надел пиджак на черный гольф, а Шмыгаль надел белую рубашку и красный галстук.

Напомним, также вчера Шмыгаль в Брюсселе встретился с генсеком НАТО без прессы.

Кроме того, мы писали о том, что Шмыгаль рассказал немецким министрам о программе по отказу Украины от угля до 2030 года.