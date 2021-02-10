На фоне разбушевавшейся непогоды по всей Украине неподалеку от села Дегтев Волынской области спасатели отбуксировали из снежного заноса школьный автобус с 22 детьми.

Об этом информирует пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"10 февраля в 08:22 в службу "101" поступило сообщение, что на автодороге возле села Дегтев Владимир-Волынского района попал в снежный сугроб школьный автобус, который транспортировал детей в учебное заведение в селе Суходолы Владимир-Волынского района", - говорится в сообщении.

На месте происшествия спасатели выяснили, что школьный автобус с 22 учащимися 6-9 классов, воспитателем и водителем попал в яму на дороге.

"Спасатели оттащили транспортное средство на устойчивое дорожное покрытие и он продолжил движение по маршруту в учебное заведение в селе Суходолы Владимир-Волынского района", - добавили в ГСЧС.

Видео: YouTube/ ГСЧС

Напомним, в среду, 10 февраля, практически во всех областях Украины продолжит идти снег, в некоторых регионах вместе с дождем. Холоднее всего будет на севере страны, ночью температура упадет до -12 градусов.

Ранее народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода не улучшится и в ближайшие четверг-пятницу, 11-12 февраля.