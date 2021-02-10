Националист Сергей Стерненко, который является обвиняемым в деле об умышленном убийстве человека, обнародовал таблицу с личными данными сотрудников попавших под санкции телеканалов Zik, NewsOne и 112.

Соответствующий пост Стерненко опубликовал в Telegram-канале.

В таблице указаны фамилии, имена и отчества сотрудников каналов, место их работы, должность, а также ссылки на их страницы в социальных сетях. Всего в ней есть данные о 177 лицах: корреспондентах, ведущих, редакторах и руководителей каналов.

Также радикал заявил, что хочет, чтобы остальные медиа не сотрудничали с лицами, чьи данные внесены в таблицу, и против этих людей были введены санкции.

Стоит отметить, что мессенджер Telegram в последнее время очень строго относится к публикации личных данных. На прошлой неделе его создать Павел Дуров сделал специальное заявление, в котором рассказал, что были закрыты каналы, которые распространяли личные данные как участников протестов в России, так и российских силовиков. Дуров призвал пользователей мессенджера не публиковать на своих каналах личные данные людей.

Напомним, о том, что националисты собирают личные данные журналистов закрытых каналов "Страна" писала еще 5 февраля. Тогда в МВД заявили, что публикация данных о журналистах - это провокация с целью создать атмосферу страха.

Также мы писали о том, что после призывов Стерненко собирать их личные данные журналисты закрытых Зеленским телеканалов попросили защиты от давления у дипломатов и правозащитников.