Под Киевом джип, уходя от полиции, влетел в бензовоз. Ранены три человека, один из них - в тяжелом состоянии
В ночь на среду, 10 февраля, в Киевской области, между населенными пунктами Буча и Ворзель произошло масштабное ДТП. Джип на скорости не меньше 140 км столкнулся с бензовозом. Пострадало три человека, один из них находится в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает и публикует видео страшной аварии ресурс dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
"Джип летел не меньше 140 км, была погоня от полиции. Пострадало три молодых человека, один в тяжёлом состоянии госпитализирован (походу все бухие в хлам)", - говорится в сообщении.
Ранее мы рассказывали, что на мосту Патона в Киеве произошло серьезное ДТП. Мужчина не справился с управлением и влетел в отбойник.
Также сообщали, что в Киеве за минувшие выходные произошло более полутора сотен ДТП.
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