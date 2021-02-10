В ночь на среду, 10 февраля, в Киевской области, между населенными пунктами Буча и Ворзель произошло масштабное ДТП. Джип на скорости не меньше 140 км столкнулся с бензовозом. Пострадало три человека, один из них находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает и публикует видео страшной аварии ресурс dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

"Джип летел не меньше 140 км, была погоня от полиции. Пострадало три молодых человека, один в тяжёлом состоянии госпитализирован (походу все бухие в хлам)", - говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что на мосту Патона в Киеве произошло серьезное ДТП. Мужчина не справился с управлением и влетел в отбойник.

Также сообщали, что в Киеве за минувшие выходные произошло более полутора сотен ДТП.