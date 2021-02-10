Третий день по всей Украине продолжаются мощные снегопады, вызвавшие сотни ДТП и парализовавшие проезд транспорта. Непогода продолжает атаковать украинцев. В Киевской области прогнозируют похолодание до -9, гололед и I уровень опасности. Погодные условия могут привести к перебоям энергоснабжения отдельных населенных пунктов.

По информации ГосЧС, 10 февраля в Черниговской области продолжает идти снег. небольшой снег с дождем обещают в Киевской области (температура днем в Киеве -3...-5°). В Закарпатской, Донецкой и Запорожской области обещают дождь (средняя температура около 0...-2°).

По информации Укравтодора, проезд на дорогах общего пользования обеспечен. По решению КГГА, продолжают действовать ограничения движения крупногабаритных транспортных средств:

на въезд в г. Киев и в пределах Киевской области (М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н -08 Борисполь-Мариуполь);

в пределах Черниговской области (М-01 Киев-Чернигов, Н-07 Киев-Сумы).

На въездах в г. Киев ГосЧС развернула 8 пунктов обогрева.

Нагрузка на общественный транспорт в эти дни просто колоссальная. В Киеве столичный общественный транспорт работает без соблюдения графика, а пробки достигают 7 баллов.

Жители Троещины жалуются на столпотворения. "Электричка, самый лучший способ добраться до метро если конечно тебя занесли", - поделилась в паблике dtp.kiev.ua Мария.

В Киеве центральные автодороги чистят сразу несколько снегоуборочных машин. Такое видео запечатлел журналист Виталий Губин утром 10 февраля на улице Кубанской Украины.

"Едут?! Е-е-едут!!!", - подписал он видеоролик.

Все еще непроездными остаются дороги в Голосеевском районе столице, где сегодня застряла груженная фура.

"На улице Тарасовской с самого утра уже "развлекается" водитель грузовика. Похоже, что это не закончится никогда", - сообщают очевидцы издания "Киев Оперативный".

А вот бесконечный поток фур на Одесской трассе. "Все они направляются в Киев", - сообщает "Киев Оперативный". Впрочем, в город их не пропускают со вчерашнего вечера. Поэтому вся эта вереница стоит запаркованная, блокируя проезд остальным участникам движения.

Интересное ноу-хау по расчистке снега внедрили при помощи эвакуаторов, которым на колеса повязали цепи, разбивающие лед.

"Какой Кличко молодец. Даже цепи для эвакуаторов не пожалел. Снег не убирает, так хоть асфальт со льдом перекаребит и работа опять для всех будет", - пишет юрист Ростислав Кравец.

При этом поток движения остается интенсивным, а снегоуборочная техника нередко и сама становится участницей ДТП. "Нашла ту единственную машину, которая убирает снег, и та не далеко не уехала", - написала киевлянка Антонина Павлюк.

Около 10 утра на Воскресенке сошел с рельс трамвай. К счастью, никто не пострадал.

Движение трамваев временно заблокировано.

Блогер Денис Гороховский пишет, что улицу Грушевского, где находится Верховная Рада, заблокировал уже растаявший снег.

По словам водителя, "улица укрыта 10-сантиметровым слоем каши. Огромные пробки".

В целом похожая ситуация на дорогах из-за мощных снегопадов наблюдается во всех областях. 273 населенных пунктов в 12 областях остаются обесточенными - люди сидят без света, пока ремонтом занимаются бригады облэнерго.

По данным МВД, спасатели продолжают выручать тех, кто стал заложниками осложненных погодных условий.

Только за минувшие сутки отбуксировали 279 транспортных средств (из них 13 машин "скорой" и 10 автобусов), оказали помощь 500 гражданам.

Большинство регионов буквально тонут от рекордного количества осадков. Коммунальные службы не успевают расчищать ни улицы, ни трассы. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды. До конца этой недели арктический циклон охватит все регионы.

В настоящее время снегопады уже натворили много беды на севере, западе и в центре.

Так, в Ровенской области снег шел без остановки 42 часа (!). За это время выпада месячная норма осадков. На дорогах - транспортный коллапс. На дорогах работало 110 снегоуборочных машин. В Ровно маршрутки сходили с маршрутов, а люди мерзли на остановках, троллейбусы буксовали в снегу. К борьбе со снегопадом привлекли военных и Нацгвардию. Таких аномальных снегопадов в городе не было последние 7 лет.

В Черниговской области, где также позаметало дороги, 2000 школьников остались дома.

На Волыни заблокированы десятки сел, 130 школ в регионе перешли на дистанционное обучение. На междугородние рейсы из Луцка и других автостанций не выехало 200 автобусов, отменили 60% запланированных маршрутов.

Фуры достают из сугробов пожарными автоцистернами:

Во Львовской области, где сегодня прогнозируют -4...-6, один из работников коммунальной службы запряг коня в сани, чтобы расчистить людям дорожки.

Видео из города Броды опубликовали в YouTube, в комментариях предлагают выписать мужчине премию за креативность.