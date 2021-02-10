Советники Джо Байдена хотят выяснить, о чем говорил экс-президент США Дональд Трамп во время своих бесед с президентом РФ Владимиром Путиным. Информация о многих таких разговорах засекречена, однако нынешний глава государства может получить к ней доступ.

Об этом сообщает Politico.

По информации издания, Трамп тщательно охранял свои частные разговоры с иностранными лидерами во время пребывания в должности, доходя до того, что некоторые из них были спрятаны в сверхсекретной системе кодовых слов, чтобы ограничить к ним доступ даже членов своего офиса и предотвратить утечки.

Дональд Трамп сделал все возможное, чтобы личные беседы с российским лидером оставались конфиденциальными, от конфискации записей его переводчика до отказа от американских переводчиков и делопроизводителей на их встречах. Это стремление к секретности распространилось даже после его пребывания в должности. Один из бывших чиновников на прошлой неделе утверждал, что записи разговоров Трампа с Путиным, которые часто длились час или больше, не должны предоставляться его преемнику.

"Понимание того, что было сказано между ними, может помочь понять, раскрыл ли когда-либо Трамп конфиденциальную информацию или заключал ли какие-либо сделки с кремлевским лидером, которые могли бы застать новую администрацию врасплох. Теперь, когда президент Джо Байден находится в Белом доме, он может убедиться в этом сам", - сообщает Politico.

Советники нынешнего президента Джо Байдена считают обязательным выяснить, о чем говорили Трамп и Путин. По словам экс-чиновника Белого дома времен Трампа, команде по нацбезопасности Джо Байдена не требуется чье-либо одобрение, чтобы получить доступ к записям звонков.

"В Белом доме не прокомментировали, видели ли они содержание звонков. Однако, до сих пор, по крайней мере, Совет национальной безопасности не зарегистрировал никаких жалоб относительно их возможности получить доступ к соответствующим записям звонков предыдущей администрации", - сказано в сообщении.

Напомним, в конце января Джо Байден провел первый разговор с Владимиром Путиным на посту президента США.

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