Леонида Волкова, руководителя региональной сети штабов российского оппозиционера Алексея Навального, объявили в межгосударственный розыск. Он проходит по делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает "Интерфакс" в среду, 10 февраля.

В пресс-центре рассказали, что суд зарегистрировал ходатайство следствия о заочном аресте Волкова.

По данным суда, Волков проходит по делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные акции протеста. Ему предъявлено обвинение по ч 2. ст. 151.2 УК РФ. Максимальное наказание по этой части статьи - лишение свободы на срок до трех лет.

"Как обычно, черное - это белое, свобода - это рабство, дважды два равно пяти", - прокомментировал Волков.

Напомним, масштабные акции в поддержку Навального проходили в городах России 23 и 31 января. Они не были согласованы и сопровождались массовыми задержаниями.

Также мы рассказывали, что в начале февраля в штабе Навального заявили, что протесты будут поставлены на паузу до весны и лета.