"Страна" выяснила подробности ухода известного шоумена Сергея Притулы из руководства партии "Голос".

Баллотировавшийся от партии "Голос" в мэры Киева шоумен лишился поста замглавы политической силы и места в ее политсовете из-за разногласий с однопартийцами и потери интереса самой партии к его персоне.

Как утверждает собеседник "Страны" среди членов парламентской фракции "Голоса", Притула оказался "весьма несистемным", непоследовательным человеком, который "мало чем помогал" партии.

"Он хотел быть то президентом страны, то главой Киевской партячейки, то ничего не хотел. То отказывался идти первым номером в нашем списке по Киеву, то опять говорил, что ему интересны местные вопросы. Его некоторые заявления нам даже мешали. А после выборов мэра он, похоже, вообще разочаровался в политике", - сказал "Стране" источник во фракции, попросивший об анонимности.

Плюс Притула вернулся в шоу-бизнес, и это, по мнению руководства, вредит партии.

"Наши замеры электоральных настроений и тенденций показали, что народ уже не хочет артистов в политике, мол, за одного комика уже проголосовали. Ни актив, ни политтехнологи в Притулу больше не верят", - утверждает источник.

Членом партии "Голос" шоумен, тем не менее, остается.

Вместе с Притулой политсовет и пост замглавы партии покинул член фракции "Голоса" в Раде Ярослав Юрчишин, который якобы не оправдал доверия лидера партии Киры Рудык.

Сохранила статус заместителя и кресло в руководящем органе народный депутат от "Голоса" Инна Совсун. Новые заместители Рудык в партии - председатель парламентской фракции Ярослав Железняк и народный депутат от "Голоса" Андрей Осадчук.

Ранее "Страна" сообщала, как экс-кандидат в мэры Киева Сергей Притула попал в антисемитский скандал.