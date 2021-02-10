В рамках расследования катастрофы самолета МАУ под Тегераном канадское правительство и органы безопасности изучают аудиозапись, на которой человек, которого источники опознают как министра иностранных дел Ирана, говорит, что уничтожение рейса PS752 могло быть преднамеренным актом.

Об этом сообщает CBC News.

На записи человек, которого источники называют министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, говорит на языке фарси, что существует "тысяча возможностей" объяснить сбитие самолета, включая преднамеренное нападение с участием двух или трех "лазутчиков" - такой сценарий, по его словам, был "совсем не маловероятным". Также он сообщает, что по его мнению, правда никогда не будет раскрыта на самом высоком уровне - правительством и вооруженными силами Ирана.

По словам Зарифа, "есть причины, по которым они никогда не будут раскрыты", поскольку руководство Ирана может хранить это в секрете в интересах нации, чтобы не раскрывать особенности системы обороны страны.

По данным CBC News, на записи - частная беседа , которая произошла в ближайшие месяцы после уничтожения рейса PS752. Детали разговора и личности других участников не разглашаются из-за опасений за безопасность людей. Также не раскрывается источник записи.

Специальный советник премьер-министра Канады по делу о рейсе PS752 Ральф Гудейл сказал, что канадскому правительству известно о записи. По его словам, канадская группа судебной экспертизы и оценки получила копию в ноябре.

Он заявил, что аудиофайл содержит конфиденциальную информацию, и публичное комментирование его деталей может поставить под угрозу жизни источников. По словам Гудейла, канадские спецслужбы оценивают подлинность записи.

Напомним, "Страна" рассказывала, как идет ее расследование катастрофы под Тегераном и почему семьям жертв крушения не платят компенсации.

Также мы сообщали, что виновников крушения МАУ под Тегераном могут посадить на три года.