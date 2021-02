Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала шорт-лист премии "Оскар-2021" в девяти категориях. Отобранный Украинским Оскаровским комитетом новый фильм Валентина Васяновича "Атлантида", не попал в список номинантов.

Список опубликован на сайте академии.

Ежегодно десятки кинорежиссеров отправляют на рассмотрение Киноакадемии США свои новые работы. В течение нескольких месяцев эксперты пересматривают все ленты и выбирают из них всего 15, которые и формируют шорт-лист премии. В этом году список лент, которые могут претендовать на Оскар, объявили во вторник, 9 февраля.

Шорт-лист премии "Оскар-2021" выглядит следующим образом:

Лучший документальный фильм

"Все: Борьба за демократию";

"Молодые политики";

"Коллектив";

"Лагерь калек";

"Дик Джонсон мертв";

"Гунда";

"MLK/FBI";

"Агент кротов";

"Мой учитель – осьминог";

"Ноктюрн";

"Художник и вор";

"76 дней";

"Время";

"Охотники за трюфелями";

"Добро пожаловать в Чечню".

Лучший международный полнометражный фильм

"Куда ты идешь, Аидо" (Босния и Герцеговина);

"Агент кротов" (Чили);

"Шарлатан" (Чехия);

"Еще по одной" (Дания);

"Двое из нас" (Франция);

"Ла Йорона" (Гватемала);

"Лучшее время" (Гонконг);

"Дети солнца" (Иран);

"Ночь королей" (Кот-д'Ивуар);

"Я больше не здесь" (Мексика);

"Надежда" (Норвегия);

"Коллектив" (Румыния);

"Дорогие товарищи!" (Россия);

"Солнце" (Тайвань);

"Человек, который продал свою кожу" (Тунис)

Лучший грим и прически

"Хищные птицы";

"Эмма";

"Глория";

"Деревенская элегия";

"Мистер Джангл и рождественская путешествие";

"Мелочи";

"Ма Рейни: Мать блюза";

"Манк";

"Одна ночь в Майами ...";

"Пиноккио".

Лучший саундтрек

"Аммонит";

"Души в снежном вихре";

"Пятеро одной крови";

"Человек-невидимка";

"Мистер Джангл и рождественское путешествие";

"Вся жизнь впереди";

"Дьявол в деталях";

"Манк";

"Полночное небо";

"Минари";

"Мулан";

"Новости со всех концов света";

"Душа";

"Тенет";

"Суд над чикагской семеркой".

Лучшая песня

Turntables - "Ва-банк: борьба за демократию";

See What You’ve Done - "Belly of the Beast";

Wuhan Flu - "Борат 2";

Husavik - "Евровидение: История огненной саги";

Never Break - "Giving Voice";

Make It Work - "Мистер Джангл и рождественское путешествие";

Fight For You - "Иуда и черный мессия";

lo Sì (Seen) - "Вся жизнь впереди";

Rain Song - "Минари";

Show Me Your Soul - "Mr. Soul!";

Loyal Brave True - "Мулан";

Free - "Айван, единственный и неповторимый";

Speak Now - "Одна ночь в Майями...";

Green - "Звук металла";

Hear My Voice - "Суд над чикагской семеркой".

Лучшие визуальные эффекты

"Хищные птицы"

"Бладшот";

"Любовь и монстры";

"Манк";

"Полночное небо";

"Мулан";

"Айван, единственный и неповторимый";

"Душа";

"Тенет";

"Добро пожаловать в Чечню".

Лучшая анимационная короткометражка

"Нора";

"Genius Loci";

"Если что-то случится, я люблю вас";

"Kapaemahu";

"Опера";

"Вон";

"Улитка и кит";

"Джерарду";

"Следы";

"Да-люди".

Напомним, 93-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года в Лос-Анджелесе.

Мы сообщали, что на "Оскар" выдвинули фильм, в котором в 2025-м году Украина победила в войне на Донбассе.

Также рассказывали, что Польша первой в мире отправила фильм на "Оскар".