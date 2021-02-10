Украинское кино про умирающий Донбасс не попало в номинанты "Оскара". Полный список фильмов
Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала шорт-лист премии "Оскар-2021" в девяти категориях. Отобранный Украинским Оскаровским комитетом новый фильм Валентина Васяновича "Атлантида", не попал в список номинантов.
Список опубликован на сайте академии.
Ежегодно десятки кинорежиссеров отправляют на рассмотрение Киноакадемии США свои новые работы. В течение нескольких месяцев эксперты пересматривают все ленты и выбирают из них всего 15, которые и формируют шорт-лист премии. В этом году список лент, которые могут претендовать на Оскар, объявили во вторник, 9 февраля.
Шорт-лист премии "Оскар-2021" выглядит следующим образом:
Лучший документальный фильм
"Все: Борьба за демократию";
"Молодые политики";
"Коллектив";
"Лагерь калек";
"Дик Джонсон мертв";
"Гунда";
"MLK/FBI";
"Агент кротов";
"Мой учитель – осьминог";
"Ноктюрн";
"Художник и вор";
"76 дней";
"Время";
"Охотники за трюфелями";
"Добро пожаловать в Чечню".
Лучший международный полнометражный фильм
"Куда ты идешь, Аидо" (Босния и Герцеговина);
"Агент кротов" (Чили);
"Шарлатан" (Чехия);
"Еще по одной" (Дания);
"Двое из нас" (Франция);
"Ла Йорона" (Гватемала);
"Лучшее время" (Гонконг);
"Дети солнца" (Иран);
"Ночь королей" (Кот-д'Ивуар);
"Я больше не здесь" (Мексика);
"Надежда" (Норвегия);
"Коллектив" (Румыния);
"Дорогие товарищи!" (Россия);
"Солнце" (Тайвань);
"Человек, который продал свою кожу" (Тунис)
Лучший грим и прически
"Хищные птицы";
"Эмма";
"Глория";
"Деревенская элегия";
"Мистер Джангл и рождественская путешествие";
"Мелочи";
"Ма Рейни: Мать блюза";
"Манк";
"Одна ночь в Майами ...";
"Пиноккио".
Лучший саундтрек
"Аммонит";
"Души в снежном вихре";
"Пятеро одной крови";
"Человек-невидимка";
"Мистер Джангл и рождественское путешествие";
"Вся жизнь впереди";
"Дьявол в деталях";
"Манк";
"Полночное небо";
"Минари";
"Мулан";
"Новости со всех концов света";
"Душа";
"Тенет";
"Суд над чикагской семеркой".
Лучшая песня
Turntables - "Ва-банк: борьба за демократию";
See What You’ve Done - "Belly of the Beast";
Wuhan Flu - "Борат 2";
Husavik - "Евровидение: История огненной саги";
Never Break - "Giving Voice";
Make It Work - "Мистер Джангл и рождественское путешествие";
Fight For You - "Иуда и черный мессия";
lo Sì (Seen) - "Вся жизнь впереди";
Rain Song - "Минари";
Show Me Your Soul - "Mr. Soul!";
Loyal Brave True - "Мулан";
Free - "Айван, единственный и неповторимый";
Speak Now - "Одна ночь в Майями...";
Green - "Звук металла";
Hear My Voice - "Суд над чикагской семеркой".
Лучшие визуальные эффекты
"Хищные птицы"
"Бладшот";
"Любовь и монстры";
"Манк";
"Полночное небо";
"Мулан";
"Айван, единственный и неповторимый";
"Душа";
"Тенет";
"Добро пожаловать в Чечню".
Лучшая анимационная короткометражка
"Нора";
"Genius Loci";
"Если что-то случится, я люблю вас";
"Kapaemahu";
"Опера";
"Вон";
"Улитка и кит";
"Джерарду";
"Следы";
"Да-люди".
Напомним, 93-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года в Лос-Анджелесе.
Мы сообщали, что на "Оскар" выдвинули фильм, в котором в 2025-м году Украина победила в войне на Донбассе.
Также рассказывали, что Польша первой в мире отправила фильм на "Оскар".