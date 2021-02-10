Глава МВД Арсен Аваков встретился со временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин. Он обсудил с ней состояние актуального сотрудничества между Министерством внутренних дел Украины и правительством США.

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Во время встречи стороны особое внимание уделили успешной реализации проекта "Полицейский офицер громады". Министр сообщил, что данный проект станет новым уровнем предоставления качественных полицейских услуг и системы защиты.

"Каждый украинец в отдаленном селе должен чувствовать себя в безопасности. Офицер полиции ориентирован на решение проблем безопасности именно своей территориальной громады. Он доступен для населения, так как постоянно находится рядом с людьми", - сказал Аваков.

Кристина Квин выразила готовность и в дальнейшем поддерживать реализацию и других проектов, которые сейчас внедряются совместно с МВД Украины.

Напомним, недавно глава МВД Арсен Аваков поддержал закрытие оппозиционных телеканалов.

Также мы писали о том, что Аваков в течение семи лет каждый день награждал оружием в среднем двух человек.