В Черноморске, Одесской области, произошло ограбление агентства недвижимости. Неизвестный забежал в помещение и украл бокс с деньгами благотворительного фонда "Святослав", после чего скрылся на машине.

Об этом сообщает источник "Страны" в правоохранительных органах.

По его данным, информация о происшествии поступила вечером во вторник, 9 февраля от руководителя филиала агентства. Сумма ущерба сейчас устанавливается.

В этот же день правоохранителям удалось найти предполагаемого похитителя. Полицейские разыскали машину, на которой ранее скрылся неизвестный с боксом. После чего задержали двоих мужчин, которые были в авто.

Сейчас полиция устанавливают обстоятельства случившегося.

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