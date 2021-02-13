Сегодня суббота, 13 февраля, третий лунный день, когда Луна находится в знаке Рыбы. Самое важное задание для всех знаков Зодиака - не проявлять негативных эмоций по отношению к людям, перенаправлять агрессию на физические упражнения.

Астрологи выделяют три знака Зодиака, которым сегодня удастся не только избегать задиристости и подозрительности, а делиться добрыми помыслами, которые со временем принесут положительные результаты.

Это Весы, Водолей и Рыбы.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Сегодня вы сможете сохранить благожелательность, терпимость и миролюбие по отношению к окружающим. Волна паники пройдет мимо вас. Весы примут свою популярность как неизбежность и начнут выгодно ее использовать. Вы сможете принимать важные решения, основываясь на собственном разумении, а не манипулировании критическими настроениями. Звезды разделяют ваше желание быть верными себе, а не подчиняться шаблонам или соответствовать ожиданиям других. Вашими верными соратниками будут представители знака Девы и Водолея.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Сегодняшний день подарит Водолеям внутреннюю свободу, гармонию, стремление к творчеству и успех. Скоро стабилизируются колебания финансов и настроений. Звезды советуют вам уделить больше времени духовному развитию, техникам йоги и медитации. Вашими стихиями станут самопознание и развитие. И вы в совершенстве освоите эти навыки. Доверяйте своей мудрости и вдохновению, они подскажут верное решение сложных проблем. Для вас значимыми знаками станут Весы и Дева.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Рыбы могут проявлять сегодня креативность, неожиданные интересы и при этом чувствовать довольство собой. Вам будет способствовать сила, уверенность и умение продвигать прогрессивные идеи и взгляды. Вам удается сохранять власть и авторитет благодаря коммуникации с высокими чинами. Только будьте аккуратными, не вступайте в открытую конфронтацию. Хорошо осмысливайте жизненные приоритеты, будьте готовы приступить к серьезным проектам в феврале, а затем реформировать уже стабильный бизнес. Вам предстоит совместная плодотворная работа с Овнами и Скорпионами.

Всем остальным знакам зодиака астрологи советуют тщательно анализировать информацию и принимать выверенные решения. Буква закона обеспечит баланс в деловых и личных отношениях.

Как писала "Страна", на этой неделе, с 8 по 14 февраля, Водолеи будут сверхзанятыми, а Раки - беспокойными.

Ранее мы писали про три самые уязвимые знака Зодиака - Тельцов, Дев и Скорпионов, которые могут привлечь удачу, если справятся со своими комплексами и страхами.