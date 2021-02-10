В Ивано-Франковской области 410 человек за сутки заразились коронавирусом, в Черниговской - 30 новых пациентов
В Украине, где за сутки 3 409 человек заразились коронавирусом, общее число подтвержденных случаев Covid-19 достигло 1 253 055.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (410), Киеве (297), Винницкой (271), Закарпатской (238) и Запорожской (214) областях.
В 8 регионах за сутки обнаружили менее ста новых пациентов. Меньше всего случаев зафиксировали Черниговской области, там заболело 30 человек.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за сутки:
Киев - 297 случаев;
Винницкая область - 271 случай;
Волынская область - 111 случаев;
Днепропетровская область - 120 случаев;
Донецкая область - 98 случаев;
Житомирская область - 61 случай;
Закарпатская область - 238 случаев;
Запорожская область - 214 случаев;
Ивано-Франковская область - 410 случаев;
Киевская область - 150 случаев;
Кировоградская область - 43 случая;
Луганская область - 36 случаев;
Львовская область - 117 случаев;
Николаевская область - 37 случаев;
Одесская область - 115 случаев;
Полтавская область - 132 случая;
Ровенская область - 103 случая;
Сумская область - 48 случаев;
Тернопольская область - 105 случаев;
Харьковская область - 188 случаев;
Херсонская область - 50 случаев;
Хмельницкая область - 136 случаев;
Черкасская область - 108 случаев;
Черновицкая область - 191 случай;
Черниговская область - 30 случаев.
Напомним, в Греции объявили о начале третьей волны коронавируса в стране.
Также мы писали о том, что правительство Польши считает, что в Европе уже началась третья волна коронавируса.