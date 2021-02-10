В Украине, где за сутки 3 409 человек заразились коронавирусом, общее число подтвержденных случаев Covid-19 достигло 1 253 055.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (410), Киеве (297), Винницкой (271), Закарпатской (238) и Запорожской (214) областях.

В 8 регионах за сутки обнаружили менее ста новых пациентов. Меньше всего случаев зафиксировали Черниговской области, там заболело 30 человек.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за сутки:

Киев - 297 случаев;

Винницкая область - 271 случай;

Волынская область - 111 случаев;

Днепропетровская область - 120 случаев;

Донецкая область - 98 случаев;

Житомирская область - 61 случай;

Закарпатская область - 238 случаев;

Запорожская область - 214 случаев;

Ивано-Франковская область - 410 случаев;

Киевская область - 150 случаев;

Кировоградская область - 43 случая;

Луганская область - 36 случаев;

Львовская область - 117 случаев;

Николаевская область - 37 случаев;

Одесская область - 115 случаев;

Полтавская область - 132 случая;

Ровенская область - 103 случая;

Сумская область - 48 случаев;

Тернопольская область - 105 случаев;

Харьковская область - 188 случаев;

Херсонская область - 50 случаев;

Хмельницкая область - 136 случаев;

Черкасская область - 108 случаев;

Черновицкая область - 191 случай;

Черниговская область - 30 случаев.

Напомним, в Греции объявили о начале третьей волны коронавируса в стране.

Также мы писали о том, что правительство Польши считает, что в Европе уже началась третья волна коронавируса.