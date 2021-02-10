На фешенебельном горнолыжном курорте во французских Альпах - Куршевеле - потерпел крушение вертолет, на борту которого были пять человек. Двое их них погибли, еще трое ранены.

Об этом власти департамента Савойя сообщили в своем Twitter.

По данным властей, один человек находится в критическом состоянии, еще двое - в относительно тяжелом состоянии.

Сигнал о катастрофе поступил примерно в 17:20 по местному времени (18:20 по Киеву). Вертолет упал в горах на высоте 1,9 тысяч метров между озером Розьер и мысом Вийар. Спасатели прибыли на место спустя примерно 40 минут.

По информации местных СМИ, вертолет принадлежит местному деятелю Патрику Лепейдри, президенту Ассоциации торговцев курорта Тарентез и владельцу нескольких магазинов. Сам он является одним из трех раненых, которые сейчас в тяжелом состоянии.

Спасатели ликвидируют последствия крушения вертолета.

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