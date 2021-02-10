Во вторник, 9 февраля, в американском штате Миннесота мужчина открыл стрельбу в больнице. В результате один человек был убит, еще трое - в критическом состоянии, один человек уже выписан из больницы.

Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в клинике Баффало. Огонь в больнице открыл 67-летний житель города. По предварительным данным, причиной стрельбы стало недовольство оказанной ему медицинской помощью.

Полиция заявила, что пока рано говорить, планировал ли подозреваемый напасть на конкретного врача. На нападавшего ранее поступали жалобы в правоохранительные органы. Так, ему было запрещено вступать в контакт с человеком, чье имя совпадает с именем одного из сотрудников клиники.

После стрельбы также поступали сообщения о взрыве возле больницы. Кроме того, при обыске в мотеле, где жил задержанный, специалисты нашли "подозрительные устройства". Сам стрелок уже задержан.

Напомним, в Сумах мужчина устроил стрельбу по камерам наблюдения.

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