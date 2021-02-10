По состоянию на утро среды, 10 февраля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 3 409 человек.

Напомним, что вчера, 9 февраля, в стране было выявлено 2 656 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных случаев заражения выросло на 753 человека.

О новых жертвах Covid-19 передает глава Минздрава Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 253 055 человек. Выздоровели за последние сутки 7 768 человек (с начала эпидемии - 1 092 376 человек - Ред.).

Умерло за сутки 163 пациента (с начала эпидемии - 23 934 - Ред.)

Госпитализировано за сутки 2 046 человек. Среди новых зараженных 244 ребенка и 298 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (297 человек), Ивано-Франковской области (410), Винницкой области (271), Закарпатской области (238) и Запорожской области (214).

Ранее "Страна" сообщала, что эксперты ВОЗ назвали главную версию передачи коронавируса человеку после визита в Ухань.

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