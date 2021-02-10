Известный украинский шоумен Сергей Притула, похоже, решил, ограничить свою роль в большой политике. Он уже вышел из политсовета партии "Голос" и покинул пост заместителя председателя партии.

Об этом передает "Суспильне".

"Предыдущий состав политсовета и заместители председателя партии занимались местными выборами. Сейчас партийцы избрали новый состав - для воплощения Национального плана "Голоса" на 2021 год", - рассказали в пресс-службе политсилы.

Теперь за программное развитие партии отвечает Инна Совсун, за международное - Андрей Осадчук, за парламентское - Ярослав Железняк. Все изменения были утверждены на съезде политсилы еще 29 января.

В то же время, в "Голосе" отметили, что Сергей Притула остается членом партии и "работает над ее развитием".

Ранее "Страна" сообщала, что кандидат в мэры Киева Притула предлагал перенести столицу Украины в Кропивницкий.