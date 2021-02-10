В Конгресс США внесен законопроект о запрете Белому дому признавать российскую аннексию Крыма

Конгрессмен-демократ Джеральд Конноли (член Палаты представителей - Ред.) официально зарегистрировал в Конгрессе США свой законопроект H.R.922, которым предлагается запретить Белому дому признание российской аннексии Крыма.

"Запретить правительству США признание претензии Российской Федерации на суверенитет над Крымом и для других целей", - так называется законопроект, как передает пресс-служба Конгресса.

Законопроект поступил в Конгресс 8 февраля и уже направлен на рассмотрение в Комитет Палаты представителей по иностранным делам. В публичном доступе текста законопроекта пока нет. Это объясняется техническими причинами.

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