В Японии продолжает разгораться скандал, связанный с сексистскими высказываниями главы оргкомитета Олимпийских игр-2020, экс-премьера Есиро Мори.

Губернатор Токио Юрико Коикэ заявила о том, что собирается бойкотировать телефонные переговоры с участием Международного олимпийского комитета (МОК) и главы оргкомитета Олимпийских игр-2020.

Об этом передает Gazeta.

Переговоры по поводу обсуждения деталей проведения Игр были намечены на 17 февраля. Громкое решение Юрико Коикэ связано с сексистскими высказываниями Есиро Мори.

Напомним, он на попечительском совете Национального олимпийского комитета (НОК) заявил, что совещания с участием большого числа женщин длятся иногда в два раза дольше, потому что им обязательно нужно вставить свое слово. Мори даже предложил ограничивать такие заседания по времени.

Чиновника обвинили в сексизме и ему пришлось извиняться.

Ранее "Страна" сообщала, что премьер Японии заверил, что страна проведет Олимпиаду.