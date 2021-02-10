Вчера вечером, 9 февраля, под Полтавой произошло смертельное ДТП. Здесь, на объездной автотрассе Кобеляки - Решетиловка - Днепр столкнулись два тяжелых грузовика. Оба водителя фур погибли прямо на месте ЧП еще до приезда врачей.

О трагедии сообщил в сети пресс-секретарь областного управления полиции Юрий Сулаев.

По его словам, в ДТП столкнулись грузовики "MAN" и "Renault". Авария произошла около 18.00. Причины и обстоятельства атрагедии выясняют следователи.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по части 3 статьи статьи 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения".

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве за минувшие выходные произошло более полутора сотен ДТП.

Также мы сообщали, что под Днепром в лобовом ДТП погибли два человека.