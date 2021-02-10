Между Киевом и Берлином продолжает разгораться дипломатический скандал после того, как посол Украины в ФРГ Андрей Мельник жестко раскритиковал президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера за его слова о роли СССР в разгроме нацизма и о поддержке газопровода "Северный поток-2".

Франк-Вальтер Штайнмайер отверг критику Андрея Мельника. И официальный Берлин встретил обвинения в искажении истории с "полным непониманием", как передает DW.

"Текст интервью говорит сам за себя", - отметил Штайнмайер.

Напомним, что речь идет об интервью президента ФРГ изданию Rheinische Post, которое и вызвало критику со стороны украинского дипломата.

Штайнмайер в интервью назвал отношения в области энергетики "почти последним мостом между Россией и Европой" после многолетнего ухудшения связей Берлина и Москвы. Среди прочего, он напомнил о нападении нацистской Германии на СССР 22 июня 1941 года.

"Жертвами войны стали более 20 миллионов жителей Советского Союза. Это не оправдывает сегодняшние промахи российской политики, но нам нельзя упускать из виду этот более широкий контекст", - заявил Штайнмайер.

Украинский посол обвинил германского президента в представлении "сомнительных исторических аргументов" и "опасном искажении истории", отметив, что Штайнмайер не упомянул отдельно миллионы жертв в Украине, в то время входившей в состав СССР. Киев отреагировал на слова Штайнмайера "с удивлением и возмущением", отметил Мельник. По его словам, утверждения главы ФРГ "глубоко ранили украинцев".

Мельник призвал создать в Берлине отдельный мемориал украинцам, ставшим жертвами нацистов. А "Северный поток - 2" является геополитическим проектом российского президента Владимира Путина и идет вразрез с интересами Киева, напомнил дипломат.

Ранее "Страна" в материале "Обвинения выглядят дерзкими" выясняла, чем закончится для Украины атака посла Мельника на президента Германии.