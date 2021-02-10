Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 февраля объявил о 10-летней космической программе страны. Она включает полеты на Луну и разработку новых спутниковых систем.

Об этом сообщает агентство АР.

Эрдоган сказал, что Турция планирует отправить своих граждан в космос в рамках международного сотрудничества, а также построить космодром совместно с другими странами и создать "глобальный бренд" спутниковых технологий.

"Национальная космическая программа выведет нашу страну в высшую лигу в глобальной космической гонке. Основная и самая важная миссия программы - это первый контакт с Луной в год столетия нашей республики (2023-й - Ред.)", - заявил президент.

Эрдоган добавил, что за последние 18 лет Турция потратила 2,1 миллиарда лир (около 300 миллионов долларов) на спутники, космос, стартовые системы и космическое оборудование.

При этом он не раскрыл конкретных подробностей о том, как Турция планирует достичь этих амбициозных целей.

Между тем во вторник российские издания сообщили, что глава Турецкого космического агентства Сердар Хусейн Йылдырым объявил о разработки проекта соглашения с Россией о сотрудничестве в космосе.

"Безусловно, Россия - очень важная космическая держава, мы это прекрасно понимаем. Мы действительно хотим сотрудничать", - сказал Йылдырым.

По данным Bloomberg, в прошлом месяце Эрдоган обсудил с Илоном Маском возможное сотрудничество в области космических технологий.

Как писала "Страна", еще в декабре Эрдоган анонсировал обнародование в ближайшие недели турецкой космической программы.

Между тем большого успеха в освоении космоса добились ОАЭ: 9 февраля их зонд вышел на орбиту Марса.