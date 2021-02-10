Когда слухи об отставке премьера станут реальностью?

Чем ближе первая годовщина правительства Дениса Шмыгаля, тем больше разговоров о его скорой отставке. В последние дни эти разговоры стали настолько активными, что даже руководству фракции "Слуга народа" пришлось комментировать возможность смены премьера. В комментариях все отрицается, что, однако, не уменьшает волну слухов.

Причины у этих слухов разные. С одной стороны – речь идет о том, что Шмыгаль "не тянет". Хотя ему в достижения можно записать тот факт, что украинская экономика за время коронакризиса упала меньше, чем в среднем по Европе, однако эти цифры слишком абстрактны, чтобы влиять на общественное мнение. А вот провалы вполне конкретны, причем оба вышли на поверхность в течение последнего месяца.

Главный провал, безусловно, – тарифный. Игра в свободный рынок газа, которую Кабмин Шмыгаля вел по инициативе МВФ, привела к массовым протестам и к тому, что теперь приходится принимать экстренные меры по приведению тарифов в соответствие с возможностями населения.

Второй провал – вакцинация. В последние недели стало ясно, что правительство проспало момент, когда большинство стран заключали контракты на закупку вакцин, и как следствие – отставание Украины по охвату населения антикоронавирусными прививками. Если точнее, охвата вообще никакого нет – в отличие от большинства стран Европы и ряда стран Азии. И не случайно с призывами помочь Украине уже выступает руководство Евросоюза.

Уже этих тем достаточно, чтобы доверия к премьеру не было. Свежая социология от Центра Разумкова показала, что Шмыгалю доверяют только 8% населения – хуже показатели только у главы Офиса президента и генпрокурора, но они не настолько на виду, как премьер.

Потому вполне логично, что в кулуарах начали искать Шмыгалю замену. Причем ищут, как правило, среди уже имеющихся членов правительства, которое стало полигоном для обкатки фаворитов Зеленского. И замена, в принципе, уже могла бы состояться, но премьера спасает отсутствие у президента устойчивого большинства в парламенте.

Маркером в этом вопросе является эпопея с назначением первым вице-премьером и министром энергетики Юрия Витренко. Как только это назначение состоится, счетчик времени до отставки Шмыгаля будет включен.

Меморандум: тарифы на тепло заморозят. На нынешнем уровне

А пока счетчик не включен, премьер делает всевозможные попытки исправить свои собственные "косяки". Вчера в торжественной обстановке был подписан меморандум о том, что тарифы на тепло до конца отопительного периода повышаться не будут. Для подписания собрались представители правительства, "Нафтогаза", НКРЭКУ и мэры ряда городов, включая столицу, а курировал процесс лично замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Присутствие последнего означает, что на Банковой придают большое пиар-значение данному меморандуму.

Однако очень вероятно, что разработчиков этого проекта ждет разочарование. По одной простой причине: замораживание тарифов на тепло не сможет уменьшить протестную волну.

Ведь на каком уровне эти тарифы обещают заморозить? Одно дело, если бы речь шла о тех цифрах, которые фигурировали в платежках год назад, – тогда меморандум действительно имел бы эффект и, возможно, даже поднял бы рейтинги власти. Но ведь речь идет о заморозке тех цифр, которые жители многоквартирных домов увидели в своих платежках в январе и начинают уже видеть в феврале. То есть именно о тех цифрах, которые и вызвали усиление протестной волны, начатой недовольством тарифами на газ.

Так что, когда украинцам предлагают радоваться тому, что суммы в платежках в этот отопительный сезон уже расти не будут, ожидаемой реакции власть не дождется. И не надо потом в марте удивляться, что рейтинги упали еще ниже.

"Выздоровевшая" Украина: до апреля – без локдаунов

Еще одна тема, по которой власть делает вид, что все хорошо, – эпидемия коронавируса. В последние дни официальные показатели заболеваемости упали до значений прошлой весны, благодаря чему в правительстве заговорили о самых мягких формах ограничений.

Так, главный санврач Виктор Ляшко вчера сообщил, что через одну-две недели в Украину возвращается летний адаптивный карантин (который фактически означал отсутствие любых ограничений). А министр здравоохранения Максим Степанов и вовсе пообещал, что в течение двух ближайших месяцев никакого ужесточения ограничений по сравнению с нынешними не произойдет.

Учитывая тот факт, что начало вакцинации продолжает откладываться, подобные заявления должны вселить оптимизм в сердца украинцев – мол, мы и без вакцин неплохо справляемся. Но прогнозы на два месяца вперед – вещь крайне ненадежная, особенно в ситуации, когда ряд стран, находящихся недалеко от Украины, уже заявляют о начале третьей волны коронавируса. И для того, чтобы эта волна докатилась от Греции до наших границ, нужно совсем немного времени.

Поэтому не стоит брать на веру тот факт, что в течение двух ближайших месяцев у нас все будет хорошо. Конечно, Кабмин вполне может отказаться от усиления карантина до конца марта, но ведь и вторую волну – в ноябре-декабре – Украина прошла без настоящего локдауна. Похоже, так власть хочет поступить и с третьей волной.

Повестка дня Рады: все для МВФ

А тем временем парламентские "слуги народа" объявили о собственных планах. Так, глава правящей партии Александр Корниенко сообщил, что зимне-весеннюю сессию Верховной Рады хотят посвятить выполнению требований Международного валютного фонда.

Если бы Зеленский два года назад во время предвыборной кампании сказал о том, что его партия будет ставить приоритетом выполнение требований МВФ, то он вряд ли вышел бы даже во второй тур – настолько это противоречит тому образу, который создавался сериалом.

Однако понятно, что два года назад даже он сам вряд ли представлял, что все будет настолько плохо. А сегодня, в свете новой "линии партии", направленной на полное удовлетворение заокеанского партнера, подобные заявления от "слуг народа" уже даже не удивляют.

Но для страны такая перспектива действительно выглядит печально. Ведь, по словам того же Корниенко, речь идет о судебной реформе и реформах, "необходимых для стабилизации экономики".

Судебная реформа – это значит, что власть попытается отыграть назад ситуацию с квалификационной комиссией судей и передать ее под контроль Запада.

Реформы "для стабилизации экономики" – это, среди прочего, очередной возврат к вопросу о свободном рынке газа (и, соответственно, о тарифах, которые будут резко лезть вверх именно тогда, когда потребление наибольшее).

Вся надежда страны в данном случае только на то, что внутри "Слуги народа" произойдет очередной кризис, и парламент не найдет нужные голоса под "структурные маяки" МВФ. Иначе заботу фонда об украинской экономике каждый украинец прочувствует на себе.

Итог белорусского Майдана: протестующие оплатят ущерб?

История с протестами в Белоруссии, похоже, входит в завершающую фазу, которую можно условно назвать "подведением итогов". Именно этим вчера занимался Александр Лукашенко, и занимался весьма своеобразно. На встрече с руководством Минска он заявил, что протестующие должны компенсировать убытки, которые они нанесли городу во время своих акций.

Для пережившей две революции Украины это звучит нереально, хотя на самом деле ведь именно так и должно происходить в цивилизованном государстве: если ты, выражая свою политическую позицию, нанес ущерб государственной, коммунальной или частной собственности, то должен его компенсировать.

Если бы в Украине после "Оранжевой" революции тех, кто использовал Дом профсоюзов в качестве штаба и места проживания, заставили оплатить последующий ремонт, а тех, кто устанавливал палатки, – восстановить плитку, то второй революции могло и не быть.

Однако вряд ли такого стоит ожидать от государства, в котором даже за убийства не сажают.