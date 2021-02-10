Сенат США в ночь на 10 февраля по киевскому времени признал конституционным процесс импичмента 45-му президенту Дональду Трампу.

Об этом сообщает CNN.

Вопрос о том, можно ли вынести импичмент бывшему президенту, никогда не рассматривался в судах, и у специалистов по конституционному праву на этот счет есть разные мнения. Однако сенаторы постановили, что могут решить этот вопрос самостоятельно. Таким образом, процесс импичмента будет продолжен.

За конституционность импичмента проголосовали 56 сенаторов, включая шесть членов Республиканской партии. Но 44 сенатора-республиканца высказались против, тем самым дав понять, что намерены добиваться оправдания Трампа.

В поддержку импичмента выступили демократы, но шесть представителей Республиканской партии - Билл Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Митт Ромни, Бен Сассе и Пэт Туми присоединились к ним.

В конце прошлого месяца сенатор-республиканец Рэнд Пол уже инициировал голосование по данному вопросу. Тогда 55 сенаторов признали импичмент законным, а 45 - противозаконным. При этом только пять республиканцев высказались за законность импичмента.

С таким раскладом у сторонников импичмента пока нет возможности получить большинство в две трети голосов, необходимое для вынесения обвинительного приговора.

Напомним, 13 января Палата представителей утвердила текст резолюции по импичменту Трампа.

Ране "Страна" сообщала, что Трамп даст показания Сенату по импичменту в письменном виде.