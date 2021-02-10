Основатель Microsoft и миллиардер Билл Гейтс дал интервью YouTube-каналу Veritasium, в котором назвал две главные угрозы человечеству после пандемии коронавируса.

Интервью появилось на Veritasium еще 4 февраля.

На вопрос ведущего о том, какой может быть следующая глобальная катастрофа, к которой люди сейчас не готовы, Гейтс ответил: глобальное потепление. По его словам, уровень смертности из-за изменений в природе каждый год будет даже больше, чем сейчас от коронавируса.

Гейтс также назвал проблему биотерроризма, о которой "люди не любят говорить".

"Тот, кто захочет нанести ущерб, может создать вирус. Это означает, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями, подобными нынешней", - пояснил свою мысль Гейтс.

Кроме того, сославшись на книгу ученого Вацлава Смила, Гейтс отметил, что пандемия представляет намного большую опасность для человечества, чем столкновение Земли с астероидом или ядерная война. По мнению основателя Microsoft, при правильной подготовке к следующим пандемиям смертность может стать в 10 раз ниже нынешней.

В видео также приводится часть выступления Гейтса на Ted Talks в 2015 году, в котором он впервые сказал, что человечество не готово к глобальной пандемии.

"Если что и способно уничтожить более 10 млн человек в ближайшие десятилетия, скорее всего, это будет особо опасный вирус, а не война. Не ракеты, а микробы. Отчасти причиной этому служит тот факт, что мы тратим огромные деньги на средства ядерного сдерживания. При этом мы выделяем очень мало средств на предотвращение эпидемий", - предрек тогда Гейтс.

Ранее миллиардер заявлял, что нынешняя пандемия ужасна, но следующая может быть в десятки раз хуже.

Также он комментировал слухи о своей причастности к пандемии коронавируса.