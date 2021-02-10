Сотрудники Киевского зоопарка показали, как на животных повлияли обильные снегопады последних дней.

Яркие фото появились 9 февраля в Фейсбуке зоопарка.

Эмоциональнее всего на снег отреагировал тигр: он принялся валяться в сугробах. Его дальняя родственница среди крупных кошек, львица, оказалась более сдержанной, осторожно выйдя из своего вольера на свежий покров и забавно присев на каменный выступ.

Копытные и мозоленогие сохранили олимпийское спокойствие, продолжая заниматься своими важными делами: жевали корм, дремали группами или чинно расхаживали по своим угодьям.

Енот со слегка удивленным выражением морды решил прогуляться по бревну, на котором образовались мини-сугробы.

А птицы устроили собрание у полыньи в озере.

Ранее "Страна" сообщала, что единственная в Украине горилла из Киевского зоопарка заболела и отказывается от еды.

Мы также публиковали видео из Николаевского зоопарка, где белый медведь соскучился по редкому на юге снегу.