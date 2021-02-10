Дочь телеведущей Ларисы Гузеевой Ольгу Бухарову экстренно прооперировали.

Об этом сообщила актриса в своем Instagram-аккаунте.

На своей странице Гузеева показала врача-травматолога, который провел операцию ее дочери, и выразила медику благодарность. По словам телеведущей, ее дочь упала и серьезно повредила коленку.

Бухарова в своем сообщила, что сейчас чувствует себя хорошо.

Напомним, что в ноябре 2019 года дочь ведущей Первого канала Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что врачи снова диагностировали у нее опухоль.

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