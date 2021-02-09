Британские специалисты идентифицировали на территории страны еще две новых мутации коронавируса COVID-19.

Об сообщает телеканал Sky News.

При этом один из этих штаммов вируса, найденный в Бристоле, считается "вариантом, вызывающим беспокойство".

По данным телекомпании, он "имеет ту же заразность, однако, как кажется, эта мутация до некоторой степени позволяет ему сопротивляться иммунитету, что означает: возможно, до некоторой степени он мог бы сопротивляться действию вакцины". В то же время телеканал уточняет, что информация по этому вопросу пока не выглядят ясной.

Между тем, еще один вариант COVID-19, зафиксированный в Ливерпуле, находится "в стадии исследования". Однако характеристики обоих этих вариантов коронавируса имеют сходство с его штаммом из Южной Африки, хотя не имеют к нему отношения.

Тем временем в Великобритании выявили 147 случаев коронавируса "южноафриканского" типа.

Ранее "Страна" рассказывала, что британские ученые насчитали в мире уже 4 тысячи мутаций Covid-19.