Накануне Нового года по лунному календарю, празднование которого начнется в Китае 12 февраля, в столице страны Пекине отменили карантин в южном районе Дасин. Это было сделано в связи отсутствием новых заражений коронавирусом в течение последних 10 дней.

Об этом сообщает ВВС.

Строгая изоляция была введена в районе Дасин, где проживает более полумиллиона людей, 21 января - после выявления 11 случаев Covid-19.

Жителям запретили покидать пределы района и даже дома, все общественные места закрыли, а жителей обязали проходить массовые проверки.

В начале года новый вспышки в Китае привели к введению строгих локальных ограничений в Пекине, Шанхае и трех северо-восточных провинциях. Но вот уже второй день подряд внутри страны не регистрируют заражений. Вероятно, это связано с тем, что китайцы сейчас не работают и не учатся в преддверии праздника. Хотя десятки миллионов людей путешествуют по стране.

Кроме того, как передают СМИ, к Новому году власти Пекина раздадут 50 тысячам местных жителей по 200 юаней (30 долларов) в криптовалюте в рамках эксперимента национального центробанка.

Акцию проведут в рамках тестирования введения в обращение национальной критповалюты, которая в перспективе будет ходить наряду с обычными деньгами. Предполагается, что ею можно будет расплачиваться в Alipay и WeChat Pay. В отличие от популярных криптовалют (например, биткоина), китайская цифровая валюта будет контролироваться единой централизованной системой.

Всего пекинцам раздадут 1,5 миллиона долларов. Затем - в период новогодних праздников - люди смогут потратить полученные средства в некоторых офлайн- и онлайн-магазинах.

Весной "Страна" рассказывала, что известно о новой цифровой валюте Китая и как она может изменить мир.

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