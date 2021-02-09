Китайские исследователи представили новую операционную систему для квантовых компьютеров, которая, по итогам тестирования, может в несколько раз повысить эффективность работы ныне существующих квантовых компьютеров.



Об этом сообщает Синьхуа.

Новая система Origin Pilot разработана с независимыми правами интеллектуальной собственности технологической компанией Origin Quantum, действующей при ведущей лаборатории по квантовой информатике Академии наук КНР в городе Хэфэй.

В компании заявили, что новая система совершила ряд прорывов в параллельном выполнении задач квантовых вычислений, автоматизированной калибровке квантовых чипов и систематического управления квантовыми ресурсами.

"Если сравнить квантовый чип с сердцем человека, то операционная система квантового компьютера - это мозг, а программное обеспечение квантового приложения - плоть и кровь", - объяснил академик лаборатории Го Гуанцань.

По его словам, хорошая операционная система позволяет квантовым компьютерам работать более эффективно и стабильно.

Отмечается, что новая операционная система будет применена на облачной платформе квантовых вычислений и доступна для пользователей всего мира.

Ранее "Страна" информировала, что в конце прошлого года в Китае собрали квантовый компьютер, который считает в 10 миллиардов раз быстрее аналога от Google, который американская компания создала весной 2019 года, и который считал в 1,6 миллиарда раз быстрее, чем другие компьютеры.