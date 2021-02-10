Прокуратура немецкого города Любека возбудила дело против 74-летнего врача и бизнесмена Винфрида Штеккера из-за его экспериментов с созданием вакцины от COVID-19. Правоохранители подозревают мужчину в нарушении закона о лекарственных средствах.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным следствия, весной 2020 Штеккер - профессор, доктор медицинских наук и владелец лаборатории в Любеке - разработал вакцину от коронавируса и испытал ее действие на себе и других людях, не имея на то разрешения. В частности, в марте и апреле Штеккер, по собственному признанию, сам себе ввел четыре раза препарат в мышцу бедра.

Врач испытывал препарат также на своей жене, детях и еще 65 добровольцах. По его словам, никаких побочных эффектов, кроме небольшого раздражения и боли в месте укола, не было, а у всех привитых появились антитела.

В начале сентября он сообщил о своих результатах в Институт имени Пауля Эрлиха, отвечающий в ФРГ за регистрацию вакцин и мониторинг в этой области. Врач попросил расширить испытания, чтобы подтвердить эффективность препарата. Институт же вместо этого обратился в прокуратуру.

Между тем Штеккер попросил поддержки у известного юриста и политика Вольфганга Кубикки, который с 2018 года занимает должность заместителя председателя Бундестага. Этот представитель Свободной демократической партии заявил, что Штеккер не проводил клинических испытаний препарата, а использовал его с целью самолечения, поэтому разрешение ему было не нужно.

Штеккер довольно широко известен как основатель компании Euroimmun, занимающейся разработкой методов распознавания аутоиммунных и инфекционных заболеваний. С 1987 года компания открыла представительства в 17 странах. В 2017 году Штеккер продал Euroimmun американскому концерну за 1,2 миллиарда евро.

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