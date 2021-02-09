Сирийские власти заявили, что найдено тело выдающегося археолога Халида аль Ассада, которого в 2015 году в руинах античного города Пальмира обезглавили боевики Исламского Государства.

Об этом сообщает BBC.

Террористы устроили этому 82-летнему археологу, пытавшемуся защитить Пальмиру как ценную историческую достопримечательность от разрушения, публичную казнь.

Перед смертью ученый отказался выдавать исламистам информацию, где находятся ценные исторические артефакты.

Жестокое убийство выдающегося ученого стало одним из серии громких преступлений, совершенных ИГИЛ за время, когда его боевики контролировали эту историческую локацию, занесенную в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Террористы успели разрушить несколько ценных архитектурных элементов Пальмиры с более чем тысячелетней историей, считая их "образцами идолопоклонства".

Ранее "Страна" писала о том, какие культурные памятники были уничтожены в последние годы.