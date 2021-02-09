В Украине давно обсуждают создание платных дорог. В декабре Кабмин утвердил тарифы на проезд по платным автобанам, которые еще не построены. А теперь новый шаг к передаче дорог в концессию сделал "Укравтодор", разработав проект постановления правительства об утверждении порядка эксплуатации платных автодорог общего пользования.

Как пишет "Судебно-юридическая газета", в проекте изложен порядок перехода дороги в статус платной и названы три вида платных дорог.

Согласно документу, дорога будет переходить в статус платной в течение 30 дней с момента опубликования соответствующего решения Кабмина. В этом решении обязательно должна содержаться следующая информация:

начало и конец дороги или участка, который должен стать платным;

протяженность этой дороги или участка;

перечень пересечений дороги с другими дорогами;

основные технические характеристики альтернативного бесплатного проезда.

Платные дороги будут делиться на три вида в зависимости от способа взимания оплаты с водителей: открытые, закрытые и смешанные.

Дороги с открытой системой будут ограждать, а оплату взимать при въезде на нее.

Проезд по дороге с закрытой системой, наоборот, будет оплачиваться при съезде с нее, а сама дорога будет ограждена.

Какие особенности открытых и закрытых дорог будут сочетать смешанные, из содержания проекта непонятно.

В сопроводительных документах к проекту постановления содержится обоснование его принятия и потребности создания платных дорог в Украине. В "Укравтодоре" считают, что введение платных дорог - один из шагов к восстановлению дорожной инфраструктуры, а точнее - способ получить деньги на ответные меры.

Так, по подсчетам "Укравтодора", для восстановления дорожной инфраструктуры Украины нужно около 1 трлн грн (40,8 млрд долларов) в течение 10 лет. За последние 5 лет правительство выделило 1,2 млрд долларов в год на всю дорожную инфраструктуру, что говорит о недофинансировании обновления и обслуживания дорог в размере около 2,8 млрд долларов. И часть этих средств планируется привлечь именно за счет платных дорог.

По мнению "Укравтодора", после появления платных дорог люди почувствуют только положительные перемены - "повышение доступности автомобильных дорог с должным транспортно-эксплуатационным состоянием".

При этом в документе указано, что расходы для населения от внедрения платных дорог отсутствуют.

Те, кто не захотят или не смогут платить за проезд, будут пользоваться бесплатными альтернативами, которые, возможно, будут в "ненадлежащем эксплуатационном состоянии" довольно длительное время.

Как писала "Страна", в 2019 году в "Укравтодоре" анонсировали строительство первой платной дороги Украины из Львова в польский Краковец в 2020 году.

Мы также сообщали, что закон о строительстве платных дорог в Украине подписал в 2018 году Петр Порошенко.