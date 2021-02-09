Космические штрафы, гостиницы и тюрьма. Британия ужесточила правила въезда в страну во время пандемии
В связи с плохой ситуацией с COVID-19 власти Великобритания ужесточили правила въезда в страну. Также путешественников будут наказывать штрафами и тюрьмой за отказ соблюдать нормы и попытки скрыть визит в страну из "красной зоны".
Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока пишет газета The Guardian.
С понедельника, 15 февраля, все прибывающие в Туманный Альбион, будут обязаны исполнять следующие правила:
- предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до прибытия;
- проходить 10-дневный карантин в отеле (касается приехавших граждан 33 стран "красной зоны");
- сдавать тест на COVID-19 на второй и восьмой день пребывания на карантине в гостинице;
- забронировать "карантинный пакет" (стоимость транспорта и проживания) на сумму 1 750 фунтов стерлингов.
Правительство заключило соглашения с 16 гостиницами, куда будут отправлять на карантин визитеров. Общее количество номеров в них составляет 4 600.
На тест можно записаться онлайн на специальном портале, который заработает 11 февраля. В случае положительного результата приезжие должны будут находиться на карантине дополнительные десять дней.
За отказ сдавать ПЦР-тест будут штрафовать на тысячу фунтов. В случае отказа от сдачи второго теста - на две тысячи. Штраф за отказ от карантина в отеле составляет от 5 000 до 10 000 фунтов стерлингов.
В случае попытки скрыть место нахождения или визит в страну из "красной зоны" в последние 10 дней перед приездом в Британию грозит до 10 лет тюрьмы.
Сейчас для въезжающих в страну действует десятидневный карантин.
Сегодня Великобритания находится на четвертом месте в мире по числу заболевших. А в последние месяцы она часто попадала в мировые антилидеры по числу заражений и смертей от коронавируса.
Ранее "Страна" сообщала о кончине столетнего британца, собравшего почти 40 млн фунтов для врачей.