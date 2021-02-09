В связи с плохой ситуацией с COVID-19 власти Великобритания ужесточили правила въезда в страну. Также путешественников будут наказывать штрафами и тюрьмой за отказ соблюдать нормы и попытки скрыть визит в страну из "красной зоны".

Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока пишет газета The Guardian.

С понедельника, 15 февраля, все прибывающие в Туманный Альбион, будут обязаны исполнять следующие правила:

предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до прибытия;

проходить 10-дневный карантин в отеле (касается приехавших граждан 33 стран "красной зоны");

сдавать тест на COVID-19 на второй и восьмой день пребывания на карантине в гостинице;

забронировать "карантинный пакет" (стоимость транспорта и проживания) на сумму 1 750 фунтов стерлингов.

Правительство заключило соглашения с 16 гостиницами, куда будут отправлять на карантин визитеров. Общее количество номеров в них составляет 4 600.

На тест можно записаться онлайн на специальном портале, который заработает 11 февраля. В случае положительного результата приезжие должны будут находиться на карантине дополнительные десять дней.

За отказ сдавать ПЦР-тест будут штрафовать на тысячу фунтов. В случае отказа от сдачи второго теста - на две тысячи. Штраф за отказ от карантина в отеле составляет от 5 000 до 10 000 фунтов стерлингов.

В случае попытки скрыть место нахождения или визит в страну из "красной зоны" в последние 10 дней перед приездом в Британию грозит до 10 лет тюрьмы.

Сейчас для въезжающих в страну действует десятидневный карантин.

Сегодня Великобритания находится на четвертом месте в мире по числу заболевших. А в последние месяцы она часто попадала в мировые антилидеры по числу заражений и смертей от коронавируса.

Ранее "Страна" сообщала о кончине столетнего британца, собравшего почти 40 млн фунтов для врачей.