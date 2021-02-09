Похищение имущества считается совершенным с проникновением в жилье, если лицо, которое арендовало одну комнату в двухкомнатной квартире, тайно завладело чужим имуществом из другой комнаты, которая была закрыта владельцем, и доступа к которой оно не имело соответствии с условиями договора аренды.

Об этом говорится в постановлении ВС по одному из уголовных дел, сообщила пресс-служба ВС.

Отмечается, что Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу защитника осужденного на приговор местного и определение апелляционного судов. Согласно приговору мужчина признан виновным и осужден за то, что путем обмана, под предлогом осуществления звонка, не собираясь звонить, по корыстным мотивам завладел мобильным телефоном потерпевшего (ч. 2 ст. 190 УК). Кроме того, когда он снимал одну из комнат в квартире, у него возник умысел на завладение имуществом, которое хранилось в закрытой комнате и к которой он не имел доступа. Реализуя свой преступный умысел, мужчина, подобрав ключ, проник в комнату, которая была закрыта владелицей квартиры, и похитил имущество на сумму свыше 20 тыс. грн (ч.3 ст.185 УК).

Защитник же отметил, в частности, то, что квалификация действий лица по ч. 3 ст.185 УК является ошибочной и неправильной, поскольку нет такого квалифицирующего признака кражи, как "проникновение в жилье, другое помещение или хранилище или причинившее значительный ущерб потерпевшему", учитывая то, что осужденный снимал жилье и факт ограничения доступа ничем не подтверждается.

Однако ВС указал, что эти доводы защитника необоснованны. Судами было установлено, что потерпевшая во время судебного заседания отметила о том, что мужчина арендовал одну комнату в двухкомнатной квартире, в другую комнату, закрытую на ключ, доступ у него был ограничен, и это обусловливалось при заключении договора аренды. Кроме того, потерпевшая не сообщила арендатору, где спрятала ключ от закрытой комнаты.

Ранее "Страна" рассказывала, что мужчину приговорили к 11 годам тюрьмы за убийство, кражу и угрозы сотруднику полиции.

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