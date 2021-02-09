В США Национальное управление по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) заявило, что накануне китайского нового года 11 февраля мимо Земли пролетит астероид 2021 CO, длина которого составляет 32 метра.

Об этом сообщает Express во вторник, 9 февраля.

В частности, космический камень движется со скоростью 11,6 километра в секунду, или более 41 тысячи километров в час.

По данным NASA, длина 2021 CO составляет 32 метра, что почти равняется высоте статуи Иисуса Христа в бразильском городе Рио-де-Жанейро (28 метров).

Астероид пролетит мимо Земли на расстоянии в 345 885 километров. Таким образом космический камень приблизится к нашей планете ближе, чем Луна, чьё расстояние до Земли составляет около 384 тысячи километров.

Несмотря на размеры астероида, в NASA отметили, что 2021 CO не представляет угрозы для нашей планеты.

Ранее "Страна" сообщала, что 21 марта мимо Земли пролетит астероид 2001 FO32, диаметр которого составляет 1 024 метров.

Также напомним, что к Земле летят два астероида, один из которых размером с авиалайнер.