Порядок налогообложения операций по продаже или обмену недвижимости предусмотрен ст. 172 Налогового кодекса. При осуществлении таких операций физические лица обязаны задекларировать свои доходы и уплатить налог.

Об этом сообщило главное управление ГНС в Ровенской области.

Так, при продаже недвижимости заключается договор купли-продажи. В таком случае будут удерживаться следующие налоги:

- налог с доходов физических лиц (НДФЛ) - 5%;

- военный сбор - 1,5%;

Расчет налога при продаже недвижимости определяется от суммы дохода, полученного от продажи такой недвижимости. Доход определяется исходя из цены, которая указана в договоре купли-продажи, то есть суммы, которую покупатель передает продавцу за недвижимое имущество, но не ниже оценочной стоимости.

Налоговики обратили внимание, что существуют исключения:

- если в течение года осуществлено одно соглашение с объектом недвижимости, которым владеешь больше трех лет, доход от продажи такого объекта не облагается налогом;

- если объект недвижимости получен в наследство - условие относительно нахождения имущества в собственности больше трех лет в таком случае не распространяется, то есть можно продавать объектом недвижимости сразу. При продаже такой недвижимости доход также не облагается налогом.

В случае продажи земельного участка налог платится в таком же размере, как и при продаже другого недвижимого имущества. Однако исключением в данном случае является земельный участок сельскохозяйственного назначения, а также тот, который не превышает норму приватизации (безоплатной передачи), предусмотренную ст. 121 Земельного кодекса. Для освобождения от налогообложения также необходимо условие владения участком свыше трех лет, исключая ситуацию получения участка в наследство.

Если продавцом выступает нерезидент, в таком случае размер налога при продаже недвижимости будет составлять 18 % НДФЛ и 1,5 % военный сбор.

Вышеуказанные исключения также относятся и к продавцу-нерезиденту.

Налоговики отметили: если вы в прошлом году продавали недвижимое имущество, то обратитесь в налоговые органы по месту вашей регистрации и до 1 мая текущего года задекларируйте полученные от такой продажи доходы.

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