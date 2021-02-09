На севере Израиля нашли древнейшую монету времен Римской империи. Фото
Солдат Вооруженных сил Израиля во время военных учений случайно нашел редкую монету, которой более 1800 лет.
Об этом сообщает Times of Israel.
Военные учения проходили в районе Кармель.
На одной стороне монеты изображена голова римского императора Антонина Пия и набита дата 158 - 159 н.э. На обратной части монеты изображен бог Мэн и надпись "жителей Гева Филллипи".
Как говорится на сайте министерства иностранных дел Израиля, ранее на территории этой страны было найдено всего 10 монет такого типа.
По крайней мере, в официальных коллекциях найденный артефакт будет всего лишь одиннадцатым в своем роде. Как пояснил доктор Дональд Цви Ариэль, глава отдела нумизматики Управления древностей Израиля, все подобные монеты были найдены на севере Израиля, на территории от Мегиддо и Циппори до Тверии и Арбели.
Во фригийской мифологии Мэн - лунный бог, почитавшийся в Анатолии, содействовал плодородию земли и здоровью людей, был защитником слабых. Он почитался и как повелитель смерти, охранитель могил. Различались Небесный Мэн и Подземный Мэн. Как бог - целитель и покровитель могил Мэн был популярен в Греции (куда культ проникает около III в. до н.э.) и Риме, где его отождествляли с Аттисом, имевшим эпитет Мэнотиран. В Риме, на Площади Августа находился огромный храм бога Мэна, символом которого была голова быка. Мэн изображался в образе юноши или ребенка с молодым месяцем за спиной, верхом на петухе, быке, льве или коне. На голове – фригийский головной убор.
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