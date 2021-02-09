Солдат Вооруженных сил Израиля во время военных учений случайно нашел редкую монету, которой более 1800 лет.

Об этом сообщает Times of Israel.

Военные учения проходили в районе Кармель.

На одной стороне монеты изображена голова римского императора Антонина Пия и набита дата 158 - 159 н.э. На обратной части монеты изображен бог Мэн и надпись "жителей Гева Филллипи".

Как говорится на сайте министерства иностранных дел Израиля, ранее на территории этой страны было найдено всего 10 монет такого типа.

По крайней мере, в официальных коллекциях найденный артефакт будет всего лишь одиннадцатым в своем роде. Как пояснил доктор Дональд Цви Ариэль, глава отдела нумизматики Управления древностей Израиля, все подобные монеты были найдены на севере Израиля, на территории от Мегиддо и Циппори до Тверии и Арбели.

Во фригийской мифологии Мэн - лунный бог, почитавшийся в Анатолии, содействовал плодородию земли и здоровью людей, был защитником слабых. Он почитался и как повелитель смерти, охранитель могил. Различались Небесный Мэн и Подземный Мэн. Как бог - целитель и покровитель могил Мэн был популярен в Греции (куда культ проникает около III в. до н.э.) и Риме, где его отождествляли с Аттисом, имевшим эпитет Мэнотиран. В Риме, на Площади Августа находился огромный храм бога Мэна, символом которого была голова быка. Мэн изображался в образе юноши или ребенка с молодым месяцем за спиной, верхом на петухе, быке, льве или коне. На голове – фригийский головной убор.

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