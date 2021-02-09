На днях в Киеве в суд направили дело пластического хирурга, которого обвиняют в ошибке при выполнении операции. Такие дела в суде - большая редкость, так как среди медиков существует негласное правило не привлекать внимания к промахам коллег.

Согласно данным портала "Судебная власть", 25 марта в Печерском районном суде Киева под председательством судьи Владимира Карабаня состоится подготовительное заседание по делу одного из известных пластических хирургов столицы - - Владимира П. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.140 УК Украины - ненадлежащее выполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия.

Как узнала "Страна" у знакомых умершей пациентки, речь идет о случае, имевшем место еще в феврале 2017 года. Тогда в столичной клинике пластической хирургии на улице Предславинской на следующий день после пластической операции, связанной с коррекцией фигуры, умерла 45-летняя пациентка. Причем она доверилась знакомому доктору - Владимиру П.

Изначально в клинике свою вину отрицали, и расследование, по данным наших источников, увязло в длительных судебно-медицинских экспертизах.

Но на днях следствие все же было закончено и обвинительный акт направили в суд. По ч.1 ст.140 УК Украины пластическому хирургу в случае признания вины грозило бы от двух лет исправительных работ до двух лет тюрьмы. Но пока шли следствие и бесконечные экспертные исследования, истек трехлетний срок привлечения медика к уголовной ответственности. И даже если суд признает его виновным, его придется освободить от уголовной ответственности.

Ранее "Страна" сообщала об убийстве в Киеве известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника.

Мы также приводили основные версии мотивов преступления.