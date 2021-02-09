Администрация соцсети Twitter рассматривает введение некоторых платных функций на платформе.



Об этом сообщает The Hill.

"Повышение устойчивости доходов - это главная цель компании. Вы увидите, как мы продолжаем исследовать и экспериментировать со способами дальнейшей диверсификации нашего дохода, кроме рекламы, в 2021 году и позже", - говорится в заявлении руководителя отдела продаж компании Брюса Фалька.

Среди дополнительных функций рассматриваются различные платные подписки, подписка на уникальный контент, подписка на приложение Tweetdeck, функция "отменить отправку" сообщений или параметры настройки профиля.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Instagram появилась новая функция для защиты аккаунтов пользователей.

Также мы писали о том, что в Telegram появится функция переноса переписки из других приложений.