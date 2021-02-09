В Хорватии мужчина убил гражданку Украины, которая была беременной. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 35 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры на своем сайте.

"В рамках международного сотрудничества Днепропетровская местная прокуратура №2 передала компетентным органам Республики Хорватия материалы уголовного производства в отношении 36-летнего хорвата, обвиняемого в убийстве", - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили, что приговором Окружного суда г. Сплит мужчина признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.1,2 и 4 ст.111 Уголовного кодекса Республики Хорватия (убийство с отягчающими обстоятельствами) и ему назначено наказание в виде 35 лет лишения свободы.

В пресс-центре отметили, что трагедия произошла в сентябре 2013 года в одном из хостелов в городе Днепре.

Гражданин Хорватии находился в комнате вместе с 36-летней беременной украинкой. Между ними возникла ссора, мужчина начал бить жертву по голове. От полученных травм женщина скончалась, а злоумышленник с места преступления скрылся.

Ранее "Страна" сообщала, что в Турции ревнивый муж напал на жену-украинку и изрезал ей лицо ножом. Девушка заявила, что сейчас они находятся в процессе развода и рассказала подробности страшного инцидента.

Также напомним, что в Италии внезапно умерла 39-летняя украинка. К ее гибели могли привести ссора с мужем или погром в больнице.