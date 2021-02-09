На встрече с депутатами "Слуги народа", президент Украины Владимир Зеленский сказал, что мнение некоторых депутатов не всегда созвучно с Офисом президента, судя по их голосованиям и высказываниям.

Об этом "Стране" сообщает источник во фракции.

"Президент напомнил, что точка зрения отдельных депутатов не всегда совпадает с точкой зрения ОП. Также поднимали вопрос о самореализации этих депутатов на округе и в партии. Президент сказал, что активное участие в развитии партийных ячеек — это хорошо. Но дальше этой фразы — ничего не прозвучало. В принципе, президент был настроен конструктивно, спросил, какая помощь нужна в работе, в частности, депутатов мажоритарщиков, так как большинство собравшихся, представляли мажоритарные округа", - сообщил источник.

Также он отметил, что никаких кадровых вопросов или ситуации, связанной с телеканалами не было.

"Обсуждалась только внутренняя работа депутатов, которые по мнению президента, имеют личную точку зрения", - отметил источник.

Также не поднимался вопрос снятия Александра Дубинского из должности главы партийной ячейки.

"Это ни для кого непонятно, так как там вопросы к руководству партии, которое организовывает съезды партии из под полы. Никто, к сожалению, не знает ни повестку дня этого съезда, ни кадровые решения. Депутатов не информировали и не обсуждали с ними. Говорили о Полтавской ячейке, куда главой хотят поставить депутата Трухина, а что по Киевской области — пока непонятно", - рассказал источник.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский после санкций Вашингтона посоветовал Дубинскому покинуть ряды фракции. После чего депутатам "Слуги народа" выдали именные бюллетени с вопросом "за или против исключения (народного депутата из этой фракции) Александра Дубинского".

Также напомним, что сегодня в Офисе президента должна состояться встреча с депутатами от "Слуги народа", которые не поддержали назначение Юрия Витренко на пост первого вице-премьера. По словам нардепа Дубинского, на нее должен приехать президент Владимир Зеленский, чтобы убедить "слуг" поддержать его кандидатуру.