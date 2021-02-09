В Ровенской области, где во время домашних родов умерла роженица, 34-летняя женщина без помощи медиков родила девочку, а затем, завернув ее в полотенце, положила в морозильную камеру.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона на своем сайте.

По этому делу правоохранители начали уголовное производство по факту умышленного убийства новорожденного.

"8 февраля, около 02:30 у женщины начались роды. Она находилась ориентировочно на седьмом месяце беременности. Роженица родила дома, сама перерезала пуповину, завернула ребенка в полотенце и в пакет, который затем положила в морозильную камеру. По ее словам, ребенок родился мертвым", - рассказали в полиции.

Позже, по словам роженицы, у нее началось кровотечение и она обратилась в больницу, где заверила медиков, что самостоятельно прервала нежелательную беременность. Впрочем, впоследствии созналась полицейским, что на самом деле родила девочку, а также сообщила, где ее оставила.

Полиция обнаружила тело новорожденной девочки по месту жительства женщины. Его отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причину смерти ребенка. Известно, что роженица на учете в женской консультации не состояла. В частности, по словам мужа, о беременности супруги он не знал.

В данный момент полиция начала досудебное расследование по статье 117 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка). В рамках уголовного производства будет назначена также судебно-психиатрическая экспертиза.

Ранее "страна" сообщала, что в Днепре спасают суррогатную мать, у которой неизвестные приняли тайные роды на дому и скрылись с ребенком. В больницу женщине удалось попасть только через двое суток.

Также напомним, что под Днепром 23-летняя мать задушила ребенка поясом от халата. По словам матери, таким образом она противодействовала плачу малыша.