Главу немецкого отделения российской международной многоязычной сети информационных телеканалов Russia Today Динару Токтосунову вызвали в полицию Берлина.

Об этом сообщает Телеграм-канал "RT на русском".

Как пишет канал, Токтосунова проходит в качестве свидетеля по делу об убийстве по запросу украинской стороны.

Другие подробности пока неизвестны.

В Russia Today добавили, что недавно анонсировали запуск до конца 2021 года телеканала RT DE на немецком языке.

Как рассказывала "Страна", в конце января руководитель Russia Today Маргарита Симоньян съездила в Донецк.

Там она выступила на интеграционном форуме "Русский Донбасс", в рамках которого представили одноименную доктрину. Также в мероприятии участвовали супруг Симоньян, режиссер Тигран Кеосаян, и российский журналист Роман Бабаян.