Главу немецкого RT вызвали в полицию Берлина по делу об убийстве после запроса из Украины
Главу немецкого отделения российской международной многоязычной сети информационных телеканалов Russia Today Динару Токтосунову вызвали в полицию Берлина.
Об этом сообщает Телеграм-канал "RT на русском".
Как пишет канал, Токтосунова проходит в качестве свидетеля по делу об убийстве по запросу украинской стороны.
Другие подробности пока неизвестны.
В Russia Today добавили, что недавно анонсировали запуск до конца 2021 года телеканала RT DE на немецком языке.
Как рассказывала "Страна", в конце января руководитель Russia Today Маргарита Симоньян съездила в Донецк.
Там она выступила на интеграционном форуме "Русский Донбасс", в рамках которого представили одноименную доктрину. Также в мероприятии участвовали супруг Симоньян, режиссер Тигран Кеосаян, и российский журналист Роман Бабаян.