В Украине с этого года начнут внедрять накопительную пенсию. Этот вопрос обсуждают в Кабмине и профильном Комитете Верховной Рады. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Что такое накопительная пенсия? Это система, когда каждый человек будет себе сам откладывать на будущую пенсию, ежемесячно перечисляя процент от заработанного (2-7%). Эти деньги будут аккумулироваться на индивидуальных пенсионных счетах. В случае преждевременной смерти человека, средства обещают передавать наследникам.

При этом государство будет обеспечивать лишь небольшую социальную пенсию. По расчетам Конфедерации работодателей, это может быть сумма до 1,5-1,6 тысяч гривен в месяц, то есть почти вдвое ниже сегодняшней среднестатистической пенсии. А остальное нужно будет самим себе накапливать,

Зачем ее вводят? По словам чиновников, накопительную пенсию вводят по двум причинам: во-первых, существующая солидарная пенсионная система уже через 15 лет не сможет обеспечить полные выплаты, во-вторых, это элемент инвестиции в экономику.

Слабые места. Остается много вопросов к системе накопительных пенсий. Например, как сохранить средства от обесценивания, если за последние 20 лет гривна обвалилась в 15 раз?

Исходя из того, что предлагается, накопить на пенсии смогут те, кому сейчас меньше 30 лет, а те, кто старше 35 лет, будут вынуждены либо откладывать много, либо смогут накопить копейки. Чтобы выйти на дополнительную пенсию хотя бы в 1,5 тысячи гривен в месяц, нужно получать зарплату до 50 тысяч гривен и копить не менее 20 лет.

Еще одна проблема - теневые зарплаты и зарплаты в конвертах.

Напомним, что ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что через 15 лет Украина не сможет платить пенсии старикам.

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