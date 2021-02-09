Абитуриенты, которые для прохождения ГИА в форме ВНО выбрали третьим учебным предметом историю Украины, в этом году могут выбрать четвертым учебным предметом иностранный язык и наоборот.

Также выпускники могут сдавать ГИА в форме ВНО по двум иностранным языкам, если второй изучали в 11 классе.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) во вторник, 9 февраля.

"В этом году выпускники, которые для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО выбрали третьим учебным предметом историю Украины, могут выбрать четвертым учебным предметом иностранный язык и наоборот", - говорится в сообщении.

Также там отметили, что соискатели образования, которые выбрали третьим учебным предметом один из иностранных языков, могут выбрать четвертым учебным предметом другой иностранный язык, если его обязательно изучали в 11 классе.

В частности, согласно Порядку проведения ГИА и методическим рекомендациям МОН Украины относительно особенностей проведения ГИА по иностранным языкам в учреждениях общего среднего образования в 2020/2021 учебном году результат одного из признанных международных языковых экзаменов (IELTS, TOEFL и т.д.) по иностранному языку может быть засчитан как оценка ГИА по 12-балльной шкале оценивания.

"Выпускники учебных заведений, которые в текущем или прошлом году получили сертификат (диплом) международного языкового экзамена и планируют использовать его как результат ВНО по иностранному языку при поступлении в вуз, при регистрации должны поставить пометку "получать результат 100-200", а поле "Зачислить как оценку ГИА" оставить незаполненным", - сообщили в пресс-центре.

Ранее "Страна" сообщала, что регистрация на ВНО открылась 1 февраля, каждый участник сможет бесплатно сдать 5 предметов. Первым обязательным тестом является украинский язык (все задания сертификационной работы) или украинский язык и литература, вторым - математика.

Также напомним, что министр образования рассказал, как хочет трансформировать ВНО в Украине. По его словам, ВНО для выпускников школ останется обязательным. Но может проходить в другой форме. Например, в виде теста на IQ.