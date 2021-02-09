В королевской семье у принцессы Евгении Йоркской родился сын, малыш стал ее первенцем.

Об этом сообщает пресс-служба королевской семьи в Instagram во вторник, 9 февраля.

Мальчик появился на свет утром в частной больнице Портленд в Вестминстере. Муж Евгении, английский бизнесмен Джек Бруксбэнк, был рядом с ней.

Как сообщили в пресс-центре, вес малыша составляет 3657 граммов. О рождении очередного наследника престола уведомили королеву Елизавету II, ее мужа принца Филиппа, отца Евгении принца Эндрю, ее мать герцогиню Сару Йоркскую, а также родителей отца ребенка - мужа Евгении, европейского бренд-менеджера компании Casamigos Tequila Джека Бруксбэнка.

В частности, мальчик стал девятым правнуком королевы Елизаветы II и занял 11-е место в линии наследования британского престола. Поскольку его отец не имеет королевского происхождения, без вмешательства королевы у него не будет шанса получить титул.



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